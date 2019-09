Bettini: “Lo spirito del Bologna è davvero forte. Grande lavoro svolto negli ultimi 6 mesi”

Intervistato da Radio 1909, Michele Bettini ha parlato della partita Brescia-Bologna: “Una domenica davvero emozionante. Un primo tempo che ha lasciato tutti perplessi, per fortuna le partite durano 90 minuti. Sappiamo benissimo di che pasta sia fatta questa squadra. Poi la mano, anche se lontana, di Mihajlovic ha sistemato tutti i problemi visti nella prima metà. Forse i rossoblu hanno fatto fatica a adattarsi al pressing del Brescia. Ci sono state tante sbavature difensive da entrambe le parti. Bisogna registrare il tutto, per fortuna è solo l’inizio e il risultato ci ha dato ragione. È una difesa nuova, ci stanno le difficoltà in copertura. Fa parte del gioco.”

