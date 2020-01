Bettini: “Il Bologna sta costruendo al meglio il proprio futuro”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Michele Bettini ha parlato del mercato, parlando del possibile innesto di un difensore: “Il Bologna non è al momento molto interessato al difensore serbo. A quelle cifre il profilo di Dragovic si può visionare, ma non essendo una trattativa partita dal Bologna, si tratta con le pinze. In casa rossoblu non c’è l’emergenza difesa. Non si vuole spendere per il gusto di fare. Paz non è al livello dei titolari, ma è un giocatore del Bologna e come tale va trattato. Meglio concentrarsi sul mercato di giugno che spendere per un difensore qualsiasi perché si ha la percezione che in difesa manchi qualcosa. Fallita l’operazione Ibanez, se si trova un giocatore dello stesso livello alle stesse cifre bene, sennò si può restare come si è attualmente”.

