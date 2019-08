Bettini: “Dominguez può arrivare a breve. Medel non è una scommessa”

Michele Bettini, ospite ai microfoni di Radio 1909, ha parlato dell’acquisto sempre più probabile di Nicolas Dominguez: “Dominguez è un giocatore ammiratissimo da Sabatini che ha provato a portarlo anche in altre squadre e menomale lo ha portato da noi. Probabilmente sabato potrebbe esserci l’ufficialità. Chi lascerà Bologna per poter avere un processo di crescita regolare e giocare più minuti possibile è Kingsley. Dominguez passaporto italiano? Gli addetti ai lavori, sicuramente sanno la verità. Pagare Dominguez di più, invece della semplice clausola, se è comunitario? Perché evidentemente si crede molto nel giocatore e magari si può giocare sul dilazionare il pagamento. O magari si può lasciare una percentuale sulla rivendita, ci sono diverse modalità. Il giocatore comunque ha espresso la forte volontà di venire in Europa a giocare.”

Scheda 1 di 3