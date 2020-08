Besiktas su Skov Olsen, ma l’offerta è troppo bassa

Far west sul mercato per Andreas Skov Olsen. L’esterno offensivo del Bologna non ha convinto pienamente al termine dell’ultimo campionato e i rossoblù non negano che una sua possibile cessione sia nell’aria. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ricorda però un dettaglio importante: se partirà, non lo farà sicuramente in prestito, ma sarà un trasferimento a titolo definitivo.

Sono tante le squadre che si stanno dando battaglia per accaparrarsi le prestazioni del talento danese. Su tutte c’è il Besiktas: la società turca avrebbe però avanzato una proposta troppo bassa rispetto a quelle che sono le richieste del Bologna, che avrebbe quindi immediatamente rispedito l’offerta al mittente. Il Besiktas si prepara così a riformulare una nuova proposta, ma come anticipato la concorrenza è alta: anche Glasgow Rangers e il Copenaghen avrebbero messo gli occhi su Skov Olsen, ma in questo caso solo per studiare la situazione e non avanzando un’offerta ufficiale. Insomma, sono tanti i club interessati al danese: pensare a una sua cessione non è un’utopia.