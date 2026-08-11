"È evidente che, a parità di formula, la Fiorentina preferisca dare Piccoli ad altri club. Se la formula cambia e Lazio e Genoa non sono disposte a inserire l'obbligo, il Bologna sbaraglia il campo". Parola di Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport, che ai microfoni di Radio FirenzeViola si sbilancia: "Secondo me Piccoli alla fine andrà al Bologna, ma bisognerà capire le cifre".

A proposito di cifre: "Paratici chiede 19-20 milioni ma dall'altra parte il Bologna non vuole e non può pagare l'extra che ha pagato la Fiorentina l'anno scorso. Tutto ciò che va sopra una valutazione normale da circa 16 milioni, sarebbe un regalo del Bologna che in questo momento non ha intenzione di fare". Piccoli in, Dallinga out: "Il Bologna vende Dallinga a 10-12 e prende Piccoli a 16-17. Con questo disavanzo la fa volentieri. Piccoli al posto di Dallinga sarebbe un passo avanti per i rossoblù. Conviene a tutti portare a termine questa operazione: entro un paio di giorni secondo me si sbloccherà".