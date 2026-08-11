Se sul fronte Lucumi il Bologna continua ad attendere un rilancio da parte della Juventus che in un modo o nell'altro superi i 20 milioni di euro, ci sono altre due piste che i rossoblù continuano a sondare sempre in affari con i bianconeri. E riguardano Juan Cabal per la difesa e Teun Koopmeiners per il centrocampo. Due operazioni molto diverse tra di loro, secondo La Repubblica di oggi.

Partendo da Cabal, il colombiano può interessare al Bologna ma solo in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù in questo senso sono pronti ad intavolare una trattativa a parte con la Juventus rispetto a quella che coinvolge Lucumi, un po' come si è fatto con la Roma nell'affare Castro-Dovbyk. Quanto a Koopmeiners, invece, "piace ma più che un desiderio rossoblù è un interesse della Juventus farlo andare altrove", scrive il quotidiano.