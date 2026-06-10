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Bellucci sul Bologna: “Mi dispiace per Italiano. Speravo in Abate o Aquilani…”

Bellucci sul Bologna: “Mi dispiace per Italiano. Speravo in Abate o Aquilani…” - immagine 1
Le parole di Claudio Bellucci a Tmw
Redazione TuttoBolognaWeb

L'ex attaccante rossoblù Claudio Bellucci, in una intervista a Tmw Radio, ha parlato della scelta del Bologna di affidarsi a Domenico Tedesco come successore di Vincenzo Italiano. Bellucci, però, sarebbe andato su un profilo italiano come Abate o Aquilani. Queste le sue parole:

"Mi dispiace che Italiano abbia lasciato il Bologna, perché era un allenatore adatto alla piazza ma con ambizione. Nonostante sia un buon allenatore Tedesco, di Italiano pensavo potesse rimanere qui. Dispiace -sia andato in Turchia, lo avrei visto bene al Napoli, ma anche lì, dopo Conte non servono scommesse. Speravo che il Bologna potesse puntare su un profilo come Aquilani e Abate".

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