L'ex attaccante rossoblù Claudio Bellucci, in una intervista a Tmw Radio, ha parlato della scelta del Bologna di affidarsi a Domenico Tedesco come successore di Vincenzo Italiano. Bellucci, però, sarebbe andato su un profilo italiano come Abate o Aquilani. Queste le sue parole:
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Bellucci sul Bologna: “Mi dispiace per Italiano. Speravo in Abate o Aquilani…”
mercato
Bellucci sul Bologna: “Mi dispiace per Italiano. Speravo in Abate o Aquilani…”
Le parole di Claudio Bellucci a Tmw
"Mi dispiace che Italiano abbia lasciato il Bologna, perché era un allenatore adatto alla piazza ma con ambizione. Nonostante sia un buon allenatore Tedesco, di Italiano pensavo potesse rimanere qui. Dispiace -sia andato in Turchia, lo avrei visto bene al Napoli, ma anche lì, dopo Conte non servono scommesse. Speravo che il Bologna potesse puntare su un profilo come Aquilani e Abate".
© RIPRODUZIONE RISERVATA