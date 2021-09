Bazzani: “Rigore generoso. Bologna di Mihajlovic? Deve trovare la sua fisionomia”

Bologna a quota otto punti, potevano essere 10, ma comunque nella parte sinistra della classifica. La squadra non strappa troppi complimenti ma i risultati tutto sommato sono buoni. Manca ancora la fisionomia globale ma anche per Fabio Bazzani il Bologna potrà crescere:

"I punti potevano essere 10 e col Genoa la squadra meritava la vittoria - le parole di Fabio al Carlino - Penso che il successo sarebbe arrivato senza quel rigore generoso. Non vorrei apparire fazioso e non mi sono mai fatto l’idea che quello sia rigore. Vado oltre il pestone di Behrami e Bonifazi, che c’è: il successivo braccio largo di Bonifazi su Kallon, che sta già perdendo l’equilibrio da solo, non giustifica la concessione del penalty".