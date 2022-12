Bazzani: “Non dimentico gli insegnamenti di Sinisa. Motta? E’ stato strepitoso”

"Proprio un anno fa Sinisa mi propose di intraprendere un percorso insieme a lui. Non lo dimenticherò, così come gli insegnamenti di vita. Non ha mai fatto un passo indietro, ha sempre lottato senza far pesare niente a nessuno. Chiedeva a chi gli stava vicino di non farsi prendere dallo sconforto e dalla tristezza, anche se di quei momenti ce ne sono stati tanti. La situazione era complicata, soprattutto da marzo in poi, dopo la ricaduta".