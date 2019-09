Bazzani: “Il rigore di Sansone? Errori che capitano”

Intervistato da Sport Today, Fabio Bazzani ha detto la sua sulla partita di ieri: “Quando sbagli un rigore a 15 dalla fine, c’è ovviamente rammarico. Nel calcio però ci sta. Sono cose che succedono. Il Bologna è stato meglio del Genoa, però le uniche azioni della partita sono nate da calci da fermo. Tornare a casa con un pareggio da un campo difficile come quello di Genova, non è un pessimo risultato. La squadra mi è piaciuta, il gol di Dzeko non ha lasciato scorie. La squadra ha fiducia, ha archiviato il finale della Roma e ha tenuto il campo con il Genoa. Non hai fatto il gol, ma sotto il profilo della prestazione la squadra c’è. Ieri a livello di occasioni, ce ne sono state poche. C’è stata quella enorme del rigore, ma tra le partite giocate finora è quella in cui ha creato meno. La squadra ha tenuto il predominio territoriale, però non è riuscita a concludere. È sempre stata sbagliata la scelta finale o l’esecuzione del tiro.”

