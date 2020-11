Bazzani: “Fortitudo-Virtus non chiamatelo derby. Alla Effe è mancato…”

Fabio Bazzani, ex attaccante, oggi allenatore di calcio, ma da sempre tifoso della Fortitudo ha espresso così al Resto del Carlino il suo punto di vista sul derby Fortitudo-Virtus:

“La partita di domenica non va chiamata derby, va chiamata Fortitudo contro Virtus. Non ha niente a che vedere con i confronti del passato. Il derby lo fanno i tifosi, lo fa l’atmosfera, lo fanno tante cose che portano quella partita ad essere diversa. Le restrizioni portano a vivere questa gara quasi come le altre, di quasi perché resta comunque Aquila contro V nera, per cui una parte di Bologna vincerà e l’altra perderà”.