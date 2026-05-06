Bazzani: “Cosa non ha funzionato in questa stagione? Il Bologna non è riuscito a…”

"Italiano dovrà essere bravo a toccare le corde emotive e caratteriali dei suoi giocatori. In questo momento la tattica passa in secondo piano. Occorre far capire alla squadra che anche se non c'è un vero obiettivo, si potrebbe rischiare di cadere in una bruttissima figura al Maradona. Anche perchè il Napoli deve vincere per mettere in cassaforte il posto in Champions League per la prossima stagione. Il Bologna dovrà alzare il livello dal punto di vista nervoso ed emozionale. Mi aspetto un Bologna non trasformato e che provi a tenere il campo contro gli uomini di Conte anche se non sarà facile, ma sono fiducioso"