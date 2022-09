Bazzani: “Motta non può accontentare tutti: o tridente o due punte”

Intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno, Fabio Bazzani , ex tattico della difesa dello staff di Siniša Mihajlović , ha espresso il suo parere sul momento del Bologna, ancora ai bassi fondi con 6 punti in 7 partite e la sconfitta interna con l'Empoli dopo l'arrivo di Thiago Motta :

"Gli errori con l'Empoli? Questione di concentrazione e di ritrovare determinati meccanismi. Fino a una settimana prima si giocava 3-5-2 e serve trovare movimenti coordinati con i compagni di reparto. Servono anche i tempi giusti per costruire dal basso, tutta la squadra deve essere coinvolto per uscire palla al piede, altrimenti tiri delle pallonate in avanti. Se si tengono gli attaccanti davanti poi si tirano su le pallonate, se si vuole l'uscita da basso serve che gli avanti arretrino a dare una mano".