Basket LBA – La Virtus batte Napoli 88 a 75

La Virtus Segafredo Bologna svolge agevolmente la pratica Gevi Napoli grazie alla consueta solidità e così facendo si porta in testa alla classifica di Serie A in coabitazione con la Reyer Venezia. Il + 13 finale non rispecchia il vero andamento della partita visto che i bianconeri allenati da coach Luca Banchi hanno toccato in più occasioni il +22 di vantaggio. La gara per Napoli è durata solamente un quarto (il primo). Dopodichè Bologna, dopo una fase di assestamento, ha preso in mano le redini della partita e grazie ad un micidiale parziale di 19-0, a metà del secondo quarto, ha portato tranquillamente in porto una gara che alla vigilia si presentava molto insidiosa. Napoli non ha mai trovato modo di attaccare la difesa della Virtus che, ancora una volta, si conferma il marchio di fabbrica di questa squadra. Squadra che in questo momento si trova in uno stato di forma davvero straripante. Sugli scudi un ottimo Alessandro Pajola (11 punti), così come Jordan Mickey e il capitano Marco Belinelli. Bene anche Shengelia, Dobric e Abass. La Virtus batte Napoli 88 a 75