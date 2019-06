Basket – Virtus, sondaggio per Ndour

Maurice Ndour (27): è questo il nuovo nome spuntato per la Virtus Bologna. Il senegalese, alto 206 cm, è stato eletto miglior difensore al termine della stagione 2018-2019 con la maglia dell’Unics Kazan. L’arrivo del giocatore dipende però dall’esito della trattativa in corso con il play serbo Milos Teodosić, su cui non ci sono aggiornamenti, ma da qualche giorno filtra maggiore ottimismo. L’intenzione della Virtus sembrerebbe essere quella di costruire una squadra di giocatori con caratteristiche di gioco funzionali a Teodosić. Lo riporta Il Corriere di Bologna.