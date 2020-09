Basket, stasera all’Unipol Arena il derby tra Fortitudo e Virtus

E’ il grande giorno di Fortitudo-Virtus.

La stracittadina infiammerà i tifosi di basket di Bologna, che però non potranno affollare l’Unipol Arena. Nessuna coreografia, clima più tiepido del solito per via dei soli 2000 tifosi che potranno accedere all’impianto a causa delle restrizioni per il coronavirus. La Effe si gioca tutto o quasi contro i rivali di sempre, mentre per i virtussini c’è in palio la possibilità di consolidare il primo posto nel girone e fare un passo avanti verso le Final Four. Lo riporta il Corriere di Bologna.