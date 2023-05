Davanti ad una buona cornice di pubblico, la Virtus Segafredo Bologna domina anche gara 2 contro la BertramTortona grazie (ancora a una volta) ad una difesa energica ed un attacco decisamente vivace capace di mandare a referto dieci uomini diversi, sei dei quali in doppia cifra. Tortona ha retto solamente per i primi 8 minuti andando in vantaggio anche di 7 punti (10-17), per poi essere stritolata dalle sfuriate di Jordan Mickey e Abass (migliori di serata) che in un amen sono stati i protagonisti di un micidiale parziale di 15-0 che ha portato la Vu sul + 8 (28-20), per poi andare a chiudere il primo tempo in vantaggio di 15 punti (55-40).