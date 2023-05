La Virtus Segafredo Bologna domina gara 1 contro Tortona grazie ad un prova difensiva perentoria da parte di tutti gli uomini schierati in campo da coach Sergio Scariolo. Nella giornata in cui il Mago Milos Teodosic si prende "una pausa" (per lui 3 punti e qualche persa di troppo), il collettivo targato Segafredo ha sfoderato una prova concreta (quattro giocatori in doppia cifra) che manda un messaggio chiaro e tondo ad una Milano che nella giornata di ieri ha straripato contro Sassari. La serie è ovviamente ancora lunga e le partite sono tutte diverse, ma Bologna ha dimostrato di esserci non lasciando nulla al caso. Tortona ha fatto davvero fatica, trovando il primo canestro dopo 4 minuti e non trovando mai la forza di produrre difese di un certo livello contro i lunghi e gli esterni bianconeri. Alla fine del primo tempo Bologna è volata sul +2o, andando poi a toccare il +26 nel terzo quarto. L'ultima frazione è stata di fatto una passerella dove Tortona ha provato un po' a limitare i danni quando i buoi erano ormai scappati da tempo. Per i bianconeri sugli scudi il solito capitan Marco Belinelli e un Toko Shengelia davvero stellare, per il resto tutti ampiamente sopra la sufficienza. La Virtus batte Tortona 84 a 61.