Vittoria in rimonta per gli uomini di Scariolo contro la Bertram Tortona

Sul parquet di Casale Monferrato la Virtus Segafredo Bologna conquista la sua terza finale scudetto consecutiva, dopo una partita dai due volti giocata contro una Bertram Tortona mai doma che ci ha provato fino alla fine. Da rimarcare la prova sontuosa da parte di Daniel Hachett (22 punti per lui), vero e proprio trascinatore di una Virtus che si è ritrovata sotto anche di 17 punti. Il ragazzo di Forlimpopoli è stato il primo a suonare la carica per i suoi e a dare il via alla rimonta. Sì perchè alla fine del primo tempo la Vu ha subito la bellezza di 55 punti. Nell'intervallo coach Scariolo dev'essersi fatto sentire dai suoi ragazzi visto che sin dal primo minuto del secondo tempo la difesa della Virtus è diventata quasi impenetrabile, riuscendo così a recuperare 12 punti alla fine della terza frazione (70-66). Nell'ultimo quarto la Virtus ha impattatto sul 70 a 70, per poi andare trovare il primo vantaggio a 8 minuti dal termine (70-72). Raggiunto il +8 a 4 minuti dal termine, Bologna si poi è limitata ad amministrare il vantaggio fino alla sirena lunga. La Virtus batte Tortona 89 a 82 ed in finale scudetto se la vedrà per il terzo anno consecutivo contro l'Olimpia Milano.