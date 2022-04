Basket – Pesaro dura solo un tempo, la Virtus vince 77-96

Bianconeri incontenibili in attacco. Serata da top scorer per Mannion che chiude con 18 puntidi Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Nessuna sorpresa alla Vitrifrigo Arena, la Virtus consolida il primato in classifica vincendo per 77-96 contro Pesaro. Una partita combattuta solo nella prima parte, che permette a Bologna anche di conservare le energie in vista del primo match ad eliminazione diretta di Eurocup.

Ritmi altissimi nel primo quarto, dove le due squadre si scambiano canestri ad un ritmo forsennato. Teodosic e Delfino danno vita ad una bellissima sfida a distanza, guidando i rispettivi attacchi. L'equilibrio resiste fino alla seconda frazione di gioco, quando la Virtus serra i ranghi in difesa, tenendo l'attacco pesarese a digiuno per quasi 5' e volando fino al +14. Reazione d'orgoglio della squadra di LucaBanchi sul finire di primo tempo che riesce ad accorciare fino al 37-43 dell'intervallo.

Nella ripresa la Virtus torna a mordere in difesa, piazzando un nuovo allungo nel punteggio che mette in ghiaccio il risultato. Sale in cattedra Shengelia che segna a ripetizione, mentre Pesaro sprofonda a -20. Ennesimo colpo di reni dei marchigiani che aprono il quarto conclusivo con un 10-0 di parziale. A spegnere i bollenti spiriti della VL ci pensa Mannion con una serie di giocate di altissimo livello che riporta Bologna a distanza di sicurezza.

Primato ormai in cassaforte in vista dei playoff, mercoledì il primo appuntamento della fase ad eliminazione diretta di Eurocup contro il Lietkabelis. MVP di serata NiccolòMannion, che chiude il match con 18 punti e una ripresa da assoluta superstar. Può diventare fondamentale per il finale di stagione.

Carpegna Prosciutto VL Pesaro - Virtus Segafredo Bologna: 77-96 (24-23; 37-43; 50-70; 77-96)

VL Pesaro: Mejeris 9, Moretti 15, Tambone, Stazzonelli 2, Lamb 9, Dia NE, Zanotti 6, Demetrio 6, Delfino 18, Jones 12. All. Luca Banchi.

Virtus: Tessitori, Mannion 18, Belinelli 8, Pajola 2, Alibegovic 2, Hervey 5, Jaiteh 11, Shengelia 12, Hackett 13, Sampson 11, Weems 2, Teodosic 12. All. Sergio Scariolo.