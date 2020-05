Basket Mercato – Colpo Virtus: Amar Alibegovic è bianconero

Sembrava destinato a Milano (pigliatutto), invece Amar Alibegovic è un nuovo giocatore della Virtus Segafredo Bologna.

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a. comunica di aver raggiunto l’accordo pluriennale con Amar Alibegovic.

“Sono felice di essere arrivato alla Virtus Segafredo Bologna. Un club prestigioso, dove avrò la possibilità di fare una nuova esperienza al fianco di grandi campioni” dichiara il neoacquisto bianconero.

“La Società da tempo lavorava sulla finalizzazione di questa importante operazione di mercato. Ringrazio Amar, che ha valutato ed apprezzato il nostro progetto societario e tecnico. Lo ritrovo per la seconda volta dopo la bellissima e vincente esperienza di Roma. Mi auguro che la nostra collaborazione possa raggiungere ottimi risultati anche qui alla Virtus” sottolinea il General Manager della Virtus Bologna, Paolo Ronci.

Ala/centro di 207cm, Alibegovic nasce a Corvallis (Oregon, USA) il 31 marzo del 1995. Bosniaco di cittadinanza italiana, Amar si forma cestisticamente a Roma nel vivaio della Stella Azzurra.

Nell’estate del 2014 lascia l’Italia per imbarcarsi verso New York e giocare in uno dei college più prestigiosi dell’NCAA. Dal 2014 al 2018 indossa la canotta dei St. John’s Red Storm, dove viene allenato nelle ultime tre stagioni da Chris Mullin, uno dei migliori giocatori di tutti i tempi e membro del Dream Team di Barcelona ’92. Gioca un totale di 109 partite in quattro anni. “Giocando a St. John’s mi sono potuto misurare con una pallacanestro diversa rispetto all’Europa, in un campionato particolarmente provante per le differenti regole e la fisicità, come la NCAA. Roma è stata una tappa fondamentale per l’ingresso nel basket professionistico ed è stata una giusta scelta che mi ha permesso di arrivare alla Virtus Bologna.”

Nell’estate del 2018 torna in Italia e si trasferisce nella capitale, in forza alla Virtus Roma, dove ottiene la promozione nella massima serie vincendo il campionato di A2. Nella passata stagione debutta in serie A, facendo registrare 10.5 punti e 7.2 rimbalzi in poco più di 25’ di utilizzo medio.

Dodici le apparizioni in doppia cifra, con prestazioni importanti contro Milano e Sassari, ed il season high di 24 punti realizzato contro la Fortitudo Bologna al PalaDozza, lo scorso 8 febbraio.

A chiusura della stagione è stato votato, attraverso un sondaggio sui social network ufficiali di LBA, nel 2° miglior quintetto italiano insieme a Andrea De Nicolao (Umana Reyer Venezia), Stefano Tonut (Umana Reyer Venezia), Pietro Aradori (Pompea Fortitudo Bologna) e Jeff Brooks (AX Armani Exchange Milano).