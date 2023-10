Basket LBA – La Virtus batte Sassari 80 a 66

Dopo la doppia sfida in Eurolega (condita da due vittorie), la Virtus Segafredo Bologna si prende due punti importanti anche in campionato contro una Dinamo Sassari che ha cominciato la gara con le marce alte, per poi arrendersi allo strapotere bianconero durante l'arco dei 40 minuti di gioco. Grazie a questa vittoria la Segafredo rimane a punteggio pieno nella classifica di Serie A, in compagnia di Venezia e Brescia. Per Bologna la solita grande difesa che ha tenuto i sardi a soli 66 punti, mentre in attacco buonissima distribuzione dei punti fra gli uomini utilizzati da coach LucaBanchi (cinque giocatori in doppia cifra). Sugli scudi Abass, così come Smith ed il solito Shengelia. Bene anche Pajola, Mickey e Cordinier. Da rivedere la prova di Cacok.