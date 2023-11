Basket LBA – La Virtus batte la Germani Brescia 88 a 76

Nel giorno in cui l'Italia del calcio si giocava la qualificazione ad Euro 2024, la Virtus Segafredo Bologna batte Brescia e si porta in testa alla classifica di Serie A. Non è stata una partita semplice per i bianconeri. Una Segafredo decisamente (e visibilmente) stanca dopo le due partite settimanali in Eurolega, ha avuto la meglio contro una Germani mai doma che ha venduto cara la pelle. Una Virtus non precisissima, ha portato a casa i due punti grazie alla sua capacità di saper soffrire durante i momenti di difficoltà, dominando a rimbalzo, nonostante le assenze sotto le plance che pesano parecchio. Grandissima partita (come sempre in questo inizio di stagione) da parte di Toko Shengelia, autore di 27 punti, così come Iffe Lundberg che si conferma un'arma tattica (a partita in corso) davvero interessante. Per le Vu Nere si tratta della settima affermazione su otto partite di campionato, vittorie che confermano la continuità nei risultati in questi primi due mesi fra Serie A ed Eurolega, ma soprattutto sottolineano la voglia di questo gruppo. la Virtus batte Brescia 88 a 76.