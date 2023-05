Basket – La Virtus batte Brindisi ed è in semifinale

Partita dura giocata ai mille all'ora quella andata in scena al Palapentassuglia di Brindisi. La Virtus Segafredo Bologna ha avuto la meglio nei confronti di una Happycasa all'ultima spiaggia che ha messo in campo tutto il suo orgoglio per provare ad allungare la serie, e quasi ci è riuscita. Bologna dal canto suo ha giocato una partita tattica, rispondendo colpo su colpo soprattutto durante un primo tempo a dir poco pirotecnico quando i pugliesi hanno tirato col 72 per cento da tre punti. Nel terzo quarto la Virtus ha allungato fino al +13, vantaggio che pareva rassicurante ma negli ultimi 10 minuti Brindisi è stata brava a ricucire fino al -1 (95-96) a 11 secondi dal termine. La mano di Milos Teodosic non ha però tremato dalla lunetta portando così i bianconeri in semifinale. La Virtus batte Brindisi 100 a 95.