Quinta vittoria consecutiva per la Effe

La Fortitudo di coach AttilioCaja vince anche a Trieste e mantiene l'imbattibilità in campionato, issandosi al primo posto solitario della classifica di Serie A2 girone rosso. Vittoria di larga misura dunque per la Effe, contro una Trieste costruita per puntare alla Serie A1, grazie ad un primo tempo sontuoso che, di fatto, ha indirizzato la partita. Tanti i demeriti da parte della formazione giuliana (copiosi fischi a fine partita da parte del pubblico casalingo), ma anche tanti meriti da parte dei biancoblù, capaci di approfittare di una situazione abbastanza imprevedibile alla vigilia della gara. La Fortitudo sbanca Trieste 84 a 65.