A Bologna la parola «basket» non ha bisogno di traduzioni. È la città di Virtus e Fortitudo, dei derby che dividono intere famiglie e delle serate passate al palazzetto. Eppure in pochi ricordano che, all'origine, il basket era letteralmente un cesto. E che oggi quella stessa parola dà il nome anche a un gioco digitale: Basket Bounty.

Tutto iniziò con due cesti di pesche

Nel dicembre del 1891, a Springfield, nel Massachusetts, l'insegnante James Naismith cercava un'attività da far praticare al chiuso durante il lungo inverno. Appese due cesti di pesche alla balconata della palestra e divise la classe in due squadre. I cesti avevano ancora il fondo: dopo ogni canestro la palla andava recuperata a mano. Da quei semplici contenitori nacque il nome «basketball», che in Italia è diventato semplicemente «basket».

Bologna, la città che ha fatto del cesto una fede

Più di un secolo dopo, Bologna ha trasformato quel gioco in un pezzo della propria identità. Il soprannome «Basket City» racconta una passione che attraversa le generazioni, con due club storici, una rivalità leggendaria e un pubblico che riempie i palazzetti. Qui il canestro non è solo sport: è conversazione da bar, è memoria collettiva, è il modo in cui la città si riconosce.

Basket Bounty: il cesto torna pieno di frutta

La parola «basket» ha però una vita anche fuori dal parquet. Basket Bounty è una slot online sviluppata da Evoplay e lanciata nell'ottobre 2025, ambientata in un frutteto illuminato dal sole. Nessun pallone e nessun tiro da tre: al centro ci sono proprio i cesti di frutta, parenti lontani di quelli appesi da Naismith.

Il gioco usa tre rulli e cinque linee, con quattro jackpot fissi e la funzione Apple Harvest, che raccoglie i valori dei simboli bonus presenti sullo schermo come in una vera raccolta. C'è anche Apple Rush, che può avviare il bonus in un momento del tutto casuale. Per approfondire regole e caratteristiche esiste un sito dedicato a Basket Bounty.

Dal parquet al frutteto

Dal cesto di pesche di Springfield ai palazzetti di Bologna, fino ai cesti digitali di Basket Bounty: la parola basket continua a raccontare storie molto diverse tra loro. Una cosa però non cambia. Che si tratti di una partita o di un gioco, il divertimento resta tale solo se vissuto con misura.