Baraldi: “Domani capienza al 25 per cento. Sul Governo dico che..”

Queste parole di Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Segafredo Bologna:

“La partita di Eurocup avrà il beneficio dell’ordinanza che scade domani, quindi capienza del 25 per cento: chi ha l’abbonamento o chi vuole prendere il biglietto potrà farlo. Ora il Governo sta per varare un nuovo DPCM e la nostra preoccupazione è che ci possa essere una retromarcia sulle concessioni date dalle singole regioni, non solo al basket, ma anche ad altri sport che porterebbe il pubblico a 200 persone per il chiuso e a 1000 all’aperto”



“Avendo buoni rapporti con la Regione, sempre collaborativa alle tematiche dello sport, mi sono immediatamente consultato con il Presidente Bonaccini, il quale si è dato molto da fare, per cercare di portare al ministro Speranza le argomentazioni che devono essere valutate. La scuola è importante, e non c’è dubbio, così come c’è grande rispetto per la sanità, ma non possiamo vivere nella paura, perché dovremo convivere per altri, tanti mesi, con questo virus, che noi rispettiamo e per questo ci attrezziamo per conviverci. In Emilia Romagna abbiamo dimostrato che nelle manifestazioni sportive non c’è stato mai nessun contagio e nessun rischio. C’è molto più rischio sugli autobus, sui treni, nella movida, mentre nella Segafredo Arena il rischio è zero. Poi c’è anche un fattore psicologico: non dobbiamo vivere nella paura, e lo sport non è meno importante della scuola. Ci sono milioni di persone che fanno sport, e il CT Mancini ha detto ieri le stesse cose. Noi come Virtus abbiamo fatto tutto cercando di rispettarle, queste regole. Io però, purtroppo, non sono ottimista. Ho ascoltato molte radio nazionali che dicono che il Governo sta riflettendo sull’argomento. Se non c’è un minimo di persone che può venire al Palasport, le società non possano vivere d’aria. Quando abbiamo messo in vendita gli abbonamenti abbiamo bruciato tutte le tessere, con 2000 persone che non sono degli irresponsabili, ma gente che vuole andare a vedere lo sport. E le società stanno investendo, tutte, per garantire sicurezza. Il Governo non può chiudersi nella paura, ma deve dare regole che spetta poi a noi far rispettare. Io ho scaricato Immuni, ho girato Palasport, e non ho avuto problemi. Oltretutto dobbiamo anche dare il numero di cellulare per essere rintracciabili. In Regione ci sono stati Gran Premi di Moto GP, mondiali di ciclismo, e perché dobbiamo chiudere i Palasport?Dobbiamo pensare alle persone che lavorano nelle società, alle loro famiglie. Noi come Virtus facciamo i tamponi ogni due giorni, abbiamo la squadra femminile,tutte le giovanili il nostro personale negli uffici, e stiamo monitorando tutti. Stiamo spendendo molti soldi, ma volentieri, per garantire la salute nelle nostre persone. Altrimenti, questi posti di lavoro come li garantiamo? Ci sono i nostri fornitori, ci sono gli investimenti della Virtus per allestire la Segafredo Arena, e ringraziamo la Fiera per la disponibilità enorme avuta nei nostri confronti. Ma questi soldi li abbiamo spesi per avere la maggiore sicurezza possibile per i nostri tifosi, pensando ai 5000 abbonati, altrimenti saremmo rimasti al Paladozza. Invece il Governo non ha fatto nulla, nessun provvedimento in nostro aiuto, e questo non è giusto”