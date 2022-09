Bagni: “Medel meglio difensore. Moro? Si è perso, ma ha colpi”

Lunga intervista su Repubblica per l'ex consulente di mercato del Bologna Salvatore Bagni . Una chiacchierata a tutto tondo sulla squadra costruita da Sartori, con particolare attenzione sul centrocampo. Si parte da Medel :

"Io credo che Gary sia più utile in fase difensiva, perfetto nella retroguardia a tre, in grado di fare anche il centrale nella difesa a quattro. Ma al di là di dove lo metti, Medel ha una caratteristica, sa guidare, ha leadership. Se lui ti dice una cosa, la fai, stop. È un aspetto che a volte la critica sottovaluta. I consigli e i suggerimenti da alcuni li accetti, da altri no. Da Medel sì".