Attacco di Hamas, paura per Lorenzo Paramatti: era a Tel Aviv

Paura per Lorenzo Paramatti, ma ora è tornato in Italia

Attimi di paura per Lorenzo Paramatti , ex giocatore di Bologna e Juve e figlio di Michele.

Dopo tre anni al Craiova, Paramatti è stato ingaggiato in estate dal Maccabi Petah Tivka e sabato, durante l'attacco di Hamas, era a Tel Aviv. Di fatto Paramatti junior si è svegliato sabato mattina con le sirene antiaeree e con il panico generale dopo l'attentato di Hamas con l'escalation del conflitto che oggi parla di 600 morti e 200 feriti. Fortunatamente, Paramatti già domenica mattina è riuscito a raggiungere l'aeroporto di Ben Gurion di Tel Aviv dove è riuscito a prendere un volo per tornare in Italia.