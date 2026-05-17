Atalanta-Bologna, le ufficiali

Italiano conferma le indiscrezioni della vigilia e rilancia Lukasz Skorupski tra i pali, mentre negli altri reparti scelte standard a eccezione di Lucumi squalificato. Heggem e Helland sono i centrali, Joao Mario e Miranda i terzini, poi a centrocampo Freuler in mezzo con Pobega e Ferguson a supporto, mentre in attacco Rowe e Berna esterni con Castro centravanti. Palladino ritrova Scalvini in difesa, così De Roon può giocare in mezzo con Krstovic prima punta supportato alle spalle da De Ketelaere e Raspadori.