Atalanta-Bologna, le probabili formazioni

Ritorna il Bologna classico, a eccezione di Jhon Lucumi in difesa che sarà assente per squalifica. Skorupski torna in porta, Mario, Helland, Heggem e Miranda saranno le scelte difensive, Freuler farà da perno di centrocampo con Ferguson e Pobega ai lati, mentre in attacco Castro centravanti con Bernardeschi e Rowe ai lati. Tante assenze in difesa per la Dea, arretra De Roon, mentre in attacco Krstovic prima punta sorretto da De Ketelaere e Raspadori.