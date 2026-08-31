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Le scelte

Tedesco, senza Rowe, escluso per oggi ma ormai della Dea, sorprende e schiera Holm terzino destro, con Heggem, Helland e l'altra sorpresa Alhassane a completare il reparto, mentre in mezzo giocano Ferguson e Pobega, con Odgaard in posizione ibrida e il tridente Cambiaghi, Piccoli, Bernardeschi. Nell'Atalanta torna De Ketelaere dal primo minuto nel tridente completato da Scamacca e Raspadori.

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