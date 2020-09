Arriva Hickey, Mbaye saluta Bologna?

Ibrahima Mbaye potrebbe rivalutare il proprio futuro a Bologna.

Il terzino senegalese potrebbe soffrire negativamente lo sbarco sotto lo Torri di Lorenzo De Silvestri e quello, ormai quasi certo, di Aaron Hickey. L’ex Torino andrà a fare il titolare sulla fascia destra, mentre lo scozzese degli Hearts farà la riserva di Mitchell Dijks sulla sinistra. Gli spazi in rosa per Mbaye si restringerebbero dunque ancor di più e questo potrebbe portarlo a fare delle valutazioni su una possibile partenza. L’agente ha già affermato che Ibrahima si trova bene in rossoblù, ma è disposto a valutare eventuali offerte. Lo riporta La Repubblica.