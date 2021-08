Arnautovic ufficiale, il video di presentazione è…da paura

Il video di presentazione di Marko Arnautovic

Un fantasma si aggira per le stanze di Casteldebole, è Marko Arnautovic. Con una sorta di trailer da film di paura, il comparto comunicazione del Bfc ha annunciato sui canali social l'arrivo dell'attaccante austriaco. Filmato in bianco e nero, rumori di fondo da film horror, poi lui in primo piano: Marko Arnautovic è ufficialmente del Bologna.