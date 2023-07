Arnautovic lavora duro e firma autografi: Marko sintonizzato sul rossoblù

Il piglio della mattina in partitella ha messo in mostra un Marko coinvolto e pronto a mettersi al servizio di Motta, in un rapporto che tra i due non sembra essere compromesso e con un dialogo costruttivo in campo sui movimenti da fare a sostegno della squadra: problemi, alla luce del sole, non ce ne sono. Nel pomeriggio, invece, intenso lavoro fisico che Marko ha portato a termine fino alla fine, soffrendo e faticando, terminando come tutti in debito di ossigeno e sulle gambe ma questo non gli ha impedito di concedersi ad una sessione, non prevista, di autografi con i tanti tifosi presenti. La struttura di Valles, infatti, consente ai tifosi di affacciarsi dalle vetrate della palestra per vedere i giocatori allenarsi con gli attrezzi allestiti all'interno della Tennis Halle adiacente, e al termine dell'allenamento pomeridiano Arnautovic ha deciso di uscire in mezzo alla folla per selfie e autografi, con estrema disponibilità e cordialità. Insomma, Arnautovic sembra tutto tranne che un giocatore destinato a partire. Per la gioia del pubblico che continua a sostenerlo ed incitarlo.