FOTO – Arnautovic è a Bologna: 500 tifosi ad accoglierlo

Con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia, l'attaccante austriaco è atterrato al Marconi dopo le otto della sera con un volo privato e poi si è recato all'hotel I Portici dove è stato accolto da qualche centinaia di tifosi rossoblù e relativi cori. In 500 ad intasare via Indipendenza. Grande passione per il tifo felsineo che ha risposto con grande presenza all'appuntamento fissato per oggi pomeriggio per trasferire subito entusiasmo al nuovo arrivato, un modo carino e allo stesso carico di far percepire a Marko il clima che si respira a Bologna. Cori, striscioni e fumogeni dedicati ad Arnautovic, punta di diamante del Bologna di Sinisa Mihajlovic. 'Rossoblù Bologna alè, siamo sempre con te' e tanti altri canti tipici della Curva Andrea Costa che in questo anno e mezzo è sempre rimasta vuota. Tre ore di attesa nel caldo di via Indipendenza per chi si è presentato sulle 19 e ha potuto ammirare Arnautovic, arrivato verso le 22 e accolto da un bagno di folla impressionante. L'austriaco è sceso dall'auto in mezzo alla folla con la mascherina, prima ha salutato, poi le foto con la sciarpa e gli striscioni e al varco dell'hotel si è fermato nuovamente e ha concesso il bis. Una grande festa. E' il messaggio di Bologna al nuovo arrivato. Si tratta dunque di una grande operazione di mercato portata a termine dal club per il tanto agognato salto di qualità e che come prima cosa ha rigenerato grande entusiasmo. Il nuovo re dell'attacco è ufficialmente sbarcato a Bologna.