Resa nota la designazione arbitrale per sabato
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali relative all'undicesima giornata di Serie A. In particolare, Parma-Bologna di sabato alle ore 18 sarà diretta dal signor Zufferli di Udine, coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Chiavaroli e dal quarto ufficiale Arena. Al Var Meraviglia e Ghersini.
Sei i precedenti di Zufferli con il Bologna, con un bilancio di 2 vittorie rossoblù e 4 sconfitte. L'ultimo precedente è Roma-Bologna 1-0 del 23 agosto 2025Sono otto i precedenti con il Parma con 3 vittorie gialloblù, 3 pareggi e 2 sconfitte. Ultimo precedente Como-Parma 1-0 del 17 maggio 2026
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