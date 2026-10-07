Sono state diramate le designazione arbitrali per la sesta giornata di Serie A. Lecce-Bologna, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Via del Mare, sarà diretta dal signor Pairetto.

Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Scarpa e dal quarto ufficiale Di Bello. Al Var Mazzoleni e Dionisi. Sono 20 i precedenti del Bologna con Pairetto con uno score di 9 vittorie rossoblù, 4 pareggi e 7 sconfitte. Ultimo precedente Inter-Bologna 2-2 del 15 gennaio 2025. Sei i precedenti con il Lecce, con un bilancio di 2 vittorie salentine, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ultimo precedente Venezia-Lecce 0-1 del 25 novembre 2024.