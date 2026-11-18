Sono state diramate le designazioni arbitrali relative al dodicesimo turno di Serie A. Bologna-Udinese, in programma domenica alle 15, sarà diretta dal signor Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Berti e Lauri e dal quarto ufficiale Ayroldi. Al Var Santoro e Paterna.

Sono otto i precedenti del Bologna con Marinelli arbitro, con un bilancio di 3 vittorie rossoblù, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ultimo precedente Milan-Bologna 3-1 del 9 maggio2025, pochi giorni prima del trionfo in Coppa Italia. Sono 5 invece i precedenti dell'Udinese con l'arbitro Marinelli, con un bilancio di una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. Ultimo precedente Napoli-Udinese 1-1 del 9 febbraio 2025.