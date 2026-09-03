La designazione arbitrale
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Sono stati designati gli arbitri per la 3a giornata di Serie A. Bologna-Sassuolo, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Di Bello di Brindisi assistito da Garzelli e Biffi, con quarto uomo Pairetto e addetti VAR Paterna e Del Giovane.
Sono venti i precedenti col Bologna, con uno score di cinque vittorie rossoblù, sette pareggi e otto sconfitte. Ultimo precedente Bologna-Roma 0-2 del 25 aprile scorso. Sedici i precedenti con il Sassuolo con un bilancio di quattro vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. Ultima Sassuolo-Lazio 0-2 del 21 ottobre 2023.
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