La designazione per il match di domani
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Sono state diramate le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A, in particolare, Bologna-Monza in programma domani alle ore 15 presso lo Stadio Dall'Ara sarà diretta dal signor Zanotti di Rimini.
L'arbitro, quasi debuttante in Serie A avendo diretto solo un match, Napoli-Udinese della trentottesima giornata dell'anno scorso, sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Zezza e dal quarto ufficiale Zufferli. Al Var Dionisi e Paganessi. Non ci sono precedenti con il Bologna.
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