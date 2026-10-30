Sono state diramate le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A, in particolare, Bologna-Monza in programma domani alle ore 15 presso lo Stadio Dall'Ara sarà diretta dal signor Zanotti di Rimini.

L'arbitro, quasi debuttante in Serie A avendo diretto solo un match, Napoli-Udinese della trentottesima giornata dell'anno scorso, sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Zezza e dal quarto ufficiale Zufferli. Al Var Dionisi e Paganessi. Non ci sono precedenti con il Bologna.