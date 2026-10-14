Sono stati designati gli arbitri per la 7° giornata di Serie A. Bologna-Inter, in programma sabato, sarà affidata alla direzione di Doveri di Roma assistito da Zingarelli e Bercigli, con quarto uomo Di Marco e addetti VAR Gariglio e Piccinini.

Sono 31 i precedenti con il Bologna con un bilancio di 8 vittorie rossoblù, 10 pareggi e 13 sconfitte. Ultimo precedente Atalanta-Bologna 1-0 del 31 agosto scorso. Al suo attivo anche un Bologna-Inter, era il 27 aprile 2022, quello del famoso errore di Radu. Sono 40 i precedenti con l'Inter con un bilancio di 16 vittorie nerazzurre, 13 pareggi e 11 sconfitte. Ultimo precedente Milan-Inter 1-0 dell'8 marzo 2026.