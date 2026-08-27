Sono state rese note le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Atalanta-Bologna, in programma il 31 agosto, sarà diretta dal signor Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti e dal quarto uomo Calzavara. Al Var Dionisi e Marini.

Sono 30 i precedenti tra il Bologna e Doveri con 8 vittorie rossoblù, 10 pareggi e 12 sconfitte. Ultimo precedente Bologna-Fiorentina 1-2 del 18 gennaio 2026. 32 i precedenti con l'Atalanta con un bilancio di 13 vittorie nerazzurre, 11 pareggi e 8 sconfitte.