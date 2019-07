Aradori: “L’allenatore non mi vede nella sua squadra”

La risposta ad un tifoso su Facebook di Pietro Aradori è lapidaria e non lascia spazio alle interpretazioni: “La situazione è molto chiara, l’allenatore ha detto alla società che non mi vede nella sua squadra. Di trovarne un’altra”. Il capitano della Virtus è quindi probabilmente ai saluti. Il caso è emerso negli ultimi giorni, ma gli indizi non erano pochi. Dall’arrivo di Shasha Djordjevic sulla panchina della Virtus, Aradori ha perso gradualmente sempre più spazio, a dimostrazione di un rapporto che non è mai sbocciato e caratterizzato, tra le righe, da una sostanziale mancanza di dialogo.

Anche il mercato ha dato segnali importanti, la ricerca di Riccardo Moraschini e Simone Fontecchio lasciavano presagire la partenza di Aradori. In ogni caso la cessione dell’ormai ex capitano non è cosa semplice: l’ingaggio da 390 mila può essere un ostacolo. Si lavora ad una soluzione. Lo riporta il Corriere di Bologna.