Aquino: “Virtus, se giochi così sei la favorita in Eurocup. La difesa va migliorata”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Aquino ha fatto il punto sulla Virtus dopo la vittoria casalinga ieri contro il Buducnost in Eurocup. Ecco il suo commento:

“Con la vittoria di ieri la Virtus ha vinto 13 partite su 13 in Eurocup, una media impressionante per una competizione europea. La Segafredo ha dimostrato che in Europa ha un atteggiamento diverso: ieri è stata concentrata dal primo all’ultimo minuto, dominando la partita con sempre un distacco di 20 punti. In campionato invece i bianconeri fanno fatica, e sono arrivati già a 6 sconfitte, tutte in casa e alcune contro avversari nettamente inferiori, come Brescia sabato scorso”.