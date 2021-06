Aquino: “Virtus, inizia l’era Scariolo. Nodo Teodosic”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù, Luca Aquino ha parlato della scelta della Virtus di non proseguire con Aleksandar Djordjevic in panchina nella prossima stagione, soffermandosi poi sull'eventuale sostituto, Sergio Scariolo :

"Il fatto che la squadra stia con Djordjevic significa che ha fatto un grande lavoro con questo gruppo. Scelta impopolare? E' un giudizio basato sul momento: si cavalca la via emotiva di uno scudetto appena conquistato, va valutato l'intero percorso del coach alla Segafredo. Scariolo? Credo che inizi la sua era, dovrebbe firmare un triennale. Sarei sorpreso se non fosse così. E' un allenatore con un curriculum importante e, come Messina, ha scelto di fare l'assistente in NBA, vincendo anche un anello a Toronto. Quest'anno ha diretto anche alcune partite da primo allenatore in assenza di un head coach".