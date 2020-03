Antonioli: “Mihajlovic e Bologna esemplari. Giustissimo lo stop ai campionati”

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, Francesco Antonioli, ex portiere del Bologna, ora preparatore dei portieri del Cesena, ha parlato dello stop imposto ai campionati: “Giustissimo così. E dovevano farlo anche prima. Le ultime partite, quelle giocate a porte chiuse, non avevano senso. La situazione vissuta a Parma è stata surreale. Noi calciatori non siamo immuni. Che ne sai se nei giorni scorsi i ragazzi sono andati a cena e con chi? È questione di prevenzione, tutto qua. Anche a Cesena abbiamo stoppato gli allenamenti. L’ultimo decreto che mette tutta l’Italia come zona protetta vale per tutti. I calciatori come le altre persone non devono andare in giro, non sono superuomini. Per fortuna la percezione del problema ha ampiamente preso piede in tutti”.

