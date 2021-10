Angelo Da Costa dice addio al calcio: “Grazie di tutto, è stato fantastico”

Da Costa dice basta con il calcio giocato

'Da piccolo come tutti bambini brasiliani avevo un sogno….quello di essere un calciatore - ha scritto Da Costa - La vita e Dio però, mi hanno regalato di più di quello che avrei potuto sognare o immaginare. Ho avuto la fortuna di giocare tra i più importanti campionati del mondo come Libertadores, l’Europa League e la Serie A, in 20 anni di carriera ho raggiunto traguardi incredibili conquistando la Copa del Brasile e le promozioni con Sampdoria e Bologna. Dentro e fuori del campo ho sempre provato a dare il massimo, comportandomi bene e portando rispetto a tutti, con umiltà e educazione che è alla base dei miei principi".

Ancora Da Costa: "Grazie a tutti i tifosi del Bologna, Sampdoria, Ancona e Santo André siete stati sempre fantastici, rispettando tutti i momenti felici ed momenti no. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia in Brasile che mi ha sempre sostenuto, e alla mia sposa e miei due piccoli, siete la mia vita. Ora mi preparo per il mio futuro, sono pronto per affrontare i miei nuovi sogni e desideri, un nuovo progetto e una nuova vita sta iniziando 💪🏻🙏🏼💙