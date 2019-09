Anche Accardi convinto da Tomiyasu: “E’ forte”

Takehiro Tomiyasu ha convinto tutti nelle prime tre uscite, anche l’agente del suo rivale di ruolo. Beppe Accardi, procuratore di Ibrahima Mbaye, ha ammesso la grande qualità del giocatore giapponese.

“Il mio Ibra avrà vita dura. Questo Tomiyasu è davvero un ragazzo di valore – si legge sul Carlino – Gioca con merito, sta facendo bene e dimostra di avere qualità: dobbiamo avere l’onestà intellettuale di ammetterlo e lavorare a testa bassa”. Sono dichiarazioni di qualche giorno fa, ma resta l’ammissione chiara e netta di un procuratore che ha visto scalzato il proprio assistito dal ruolo di titolare. Il giapponese è stata evidentemente la sorpresa più bella di questo inizio di stagione, non solo come difensore ma anche come uomo di spinta e qualità Se Mbaye vorrà recuperare il terreno perduto, dovrà dunque lavorare per migliorare in fase di proposizione.