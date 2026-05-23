Anaclerio: “Sarebbe stato meglio vincere. Italiano? Giudizio sulla stagione? Penso che..”

"Sarebbe stato meglio tornare a vincere al Dall'Ara questo pomeriggio visto che siamo stati in vantaggio di due gol, ma tant'è. Il mio pensiero sulla stagione non cambia. Il Bologna ha fatto il suo in maniera un po' anomala vincendo tantissimo in trasferta e perdendo troppo in casa. L'ottavo posto è l'obiettivo minimo considerando la rosa del Bologna. Per quanto riguarda l'Europa abbiamo visto delle partite fantastiche come quelle di Vigo e Roma, ma non solo. Fra alti e bassi questa squadra ha fatto una stagione dignitosa e arrivare fra le prime otto non è mai scontato in Serie A"